Вандали у Лондоні потрощили могилу Карла Маркса



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Зловмисники 5 лютого побили меморіальну плиту на могилі Карла Маркса Фото: Twitter / HighgateCemeter

Могила Маркса на Хайгейтському кладовищі виглядає так, ніби хтось пройшовся по ній молотком

У Лондоні невідомі вандали поглумилися над могилою німецького філософа й економіста Карла Маркса на Хайгейтському кладовищі. Про це повідомляється на сторінці кладовища у Twitter у вівторок, 5 лютого.

«Могила Маркса була сплюндрована! Вона виглядає так, ніби хтось пройшовся по ній молотком... Ми приведемо її до ладу якомога швидше», - йдеться в повідомленні.

При цьому вандали не чіпали інші могили на території кладовища. Час скоєння злочину поки невідомий.

Карл Маркс переїхав із сім'єю з Німеччини до Великої Британії в 1849 році, де і створював свої головні економічні твори, в тому числі - відомий у всьому світі Капітал. Його могила знаходиться у східній частині Хайгейтського кладовища, де також покоїться його дружина Женні Маркс та інші члени сім'ї.