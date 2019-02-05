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    Вандали у Лондоні потрощили могилу Карла Маркса

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    Зловмисники 5 лютого побили меморіальну плиту на могилі Карла Маркса&nbsp; - Вандали у Лондоні потрощили могилу Карла Маркса
    Зловмисники 5 лютого побили меморіальну плиту на могилі Карла Маркса 
    Фото: Twitter / HighgateCemeter

    Могила Маркса на Хайгейтському кладовищі виглядає так, ніби хтось пройшовся по ній молотком

    У Лондоні невідомі вандали поглумилися над могилою німецького філософа й економіста Карла Маркса на Хайгейтському кладовищі. Про це повідомляється на сторінці кладовища у Twitter у вівторок, 5 лютого. 

    «Могила Маркса була сплюндрована! Вона виглядає так, ніби хтось пройшовся по ній молотком... Ми приведемо її до ладу якомога швидше», - йдеться в повідомленні. 

    При цьому вандали не чіпали інші могили на території кладовища. Час скоєння злочину поки невідомий. 

    Карл Маркс переїхав із сім'єю з Німеччини до Великої Британії в 1849 році, де і створював свої головні економічні твори, в тому числі - відомий у всьому світі Капітал. Його могила знаходиться у східній частині Хайгейтського кладовища, де також покоїться його дружина Женні Маркс та інші члени сім'ї.

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