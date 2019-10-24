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    Вантажівка з 39 тілами: усі загиблі були громадянами Китаю

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    <span>Тіла 39 людей знайшли у вантажівці в індустріальному парку Вотеглейд графства Ессекс, 23 жовтня 2019 року&nbsp;</span> - Вантажівка з 39 тілами: усі загиблі були громадянами Китаю
    Тіла 39 людей знайшли у вантажівці в індустріальному парку Вотеглейд графства Ессекс, 23 жовтня 2019 року 
    Фото: REUTERS

    Люди насмерть замерзлі у машині під час подорожі

    Всі 39 людей, чиї тіла були знайдені в вантажівці в Англії, були громадянами Китаю. Про це повідомляє BBC News.

    Як наголошується, вантажівка з 39 тілами, виявленими в англійському графстві Ессекс, в'їхав у Великобританію з Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфлит.

    Офіційно поліція графства Ессекс, на території якого була знайдена вантажівка, поки не повідомила, що загиблі опізнані.

    Температура в контейнері, за словами експертів, була -25 градусів за Цельсієм. Протягом подорожі у мігрантів був тільки один туалет - всередині контейнера. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.

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    Вантажівка з 39 тілами: усі загиблі були громадянами Китаю
    Вантажівка з 39 тілами: усі загиблі були громадянами Китаю
    Вантажівка з 39 тілами: усі загиблі були громадянами Китаю

    Зазначимо, посольство Болгарії в Лондоні, повідомило, що буде співпрацювати з британською владою по справі про 39 тілах. Британська поліція попередила, що ідентифікація тіл займе багато часу.

    У Міністерстві закордонних справ Болгарії тоді повідомили, що шведську вантажівку Scania зареєстрована у болгарському чорноморському портовому місті Варна компанією, яка належить жінці з Ірландії.

    Нагадаємо, що вчора в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

     

    водій поліція порт
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