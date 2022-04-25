Важливе рішення: громадяни можуть вимагати у Росії компенсації збитків в українських судах

Судові позови стосуються відшкодування збитків, завданих внаслідок збройної агресії Росії

Верховний суд розтлумачив, як пересічні українців, котрі потерпіли від збройної агресії Росії, можуть вимагавати грошової компенсації через суди. Відповідну постанову ухвалено 14 квітня, передає пресслужба суду.

Судове рішення стосувалося жінки, яка від імені малолітніх дітей, звернулася до суду з позовом до Росії. Позивачка добивається відшкодування моральної шкоди, завданої їй та її дітям у зв’язку із загибеллю чоловіка й батька її дітей унаслідок збройної агресії РФ на території України.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд постановив ухвалу про направлення посольству Росії запиту на згоду або незгоду про розгляд українським судом зазначеної цивільної справи. Також апеляція зупинила провадження у справі до надходження відповіді від посольства РФ в Україні.

Після двох безуспішних спроб позивача звернулася до Верховного суду. Ставши на бік позивачки, суд узяв до уваги Європейську конвенцію про імунітет держав, прийняту Радою Європи 16 травня 1972 року; і Конвенція ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності, а також Постанову Верховної Ради від 14 квітня 2022 року щодо заяви парламенту «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» дії Збройних сил, політичного і військового керівництва Росії під час збройної агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

«Верховний суд виходить із того, що в разі застосування деліктного винятку будь-який спір, що виник на її території в громадянина України, навіть з іноземною країною, зокрема РФ, може бути розглянутий і вирішений судом України як належним та повноважним судом. Отже, після початку війни в Україні з 2014 року суд України, розглядаючи справу, де відповідачем визначено РФ, має право ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати справи про відшкодування шкоди, завданої фізичній особі в результаті збройної агресії РФ, за позовом, поданим саме до цієї іноземної країни», – сказано у рішенні суду.

Окрім того, Верховний суд додав, що у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України 24 лютого 2022 року, Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Із цієї дати направлення різних запитів і листів до посольства РФ в Україні неможливе з огляду на припинення його роботи на території України.

Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.