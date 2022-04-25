Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями

Поширена інформація не відповідає дійсності

Азербайджанська державна нафтова компанія Socar заявила, що інформація про те, що країна імпортує російський газ в рублях не відповідає дійсності. Про це пише місцеве видання Trend.

«У ЗМІ поширилася інформація про те, що Азербайджанська Республіка платить за газ, що імпортується з Російської Федерації, в рублях. Ми заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності», – заявили в компанії.

Нагадаємо, як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

До слова, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях. Пізніше стало відомо, що країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, а у перспективі взагалі відмовляться від використання російських енергоносіїв.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Кремлі уже панікують через рішення Європи відмовитися від російських нафти і газу.