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    Економіка та фінанси

    Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями

    Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями
    фото: unsplash.com

    Поширена інформація не відповідає дійсності

    Азербайджанська державна нафтова компанія Socar заявила, що інформація про те, що країна імпортує російський газ в рублях не відповідає дійсності. Про це пише місцеве видання Trend.

    «У ЗМІ поширилася інформація про те, що Азербайджанська Республіка платить за газ, що імпортується з Російської Федерації, в рублях. Ми заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності», – заявили в компанії.

    Нагадаємо, як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

    До слова, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

    На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях. Пізніше стало відомо, що країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, а у перспективі взагалі відмовляться від використання російських енергоносіїв.

    Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Кремлі уже панікують через рішення Європи відмовитися від російських нафти і газу.

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    Теги: росія окупанти газ війна Азербайджан Україна окупація #stoprussia
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    Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями