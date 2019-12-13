Вбивство Шеремета: суд відправив військову медсестру Дугарь під домашній арешт



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Суд обрав запобіжний захід для військової медсестерки Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт.

Адвокат стверджує, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення

Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.

Так, суд ухвалив обрати запобіжний захід для Дугарь у виді цілодобового домашнього арешту до 8 лютого 2020 року.

Також суд поклав на Дугарь обов’язки, а саме: прибувати до прокурора, слідчого, судді за кожною вимогою, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання або роботу та утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку обирають запобіжний захід.

Яну Дугарь прокурори просили взяти під цілодобовий домашній арешт. Адвокати заявляють, що підозра необгрунтована, її затримали у Львові і доставили до Києва. За словами захисту, злочин, який їй інкримінують, не доводиться матеріалами справи, а подані документи стосуються інших людей.

Адвокат також заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Як вбивали Павла Шеремета. Усі свіжі подробиці від МВС







