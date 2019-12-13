Справа про вбивство Шеремета: суд обирає запобіжний захід підозрюваним (трансляція)



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Сьогодні оберуть запобіжні заходи Дугарь, Кузьменко і Антоненку

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку оберуть запобіжний захід.

Яну Дугарь просять взяти під цілодобовий домашній арешт. Адвокати заявляють, що підозра необгрунтована, її затримали у Львові і доставили до Києва. За словами захисту, злочин, який їй інкримінують, не доводиться матеріалами справи, а подані документи стосуються інших людей.

Адвокат також заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

Головуючий суддя наразі пішов до нарадчої кімнати.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.