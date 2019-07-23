Вбивство Шеремета: журналіста могли вбити через книгу про війну в Грузії



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Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року

Поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета та написання ним книги про російсько-грузинську війну 2008 року

Глава поліції Сергій Князєв у вівторок, 23 липня, назвав можливі версії вбивства журналіста Павла Шеремета.

За його словами, поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета та написання ним книги про російсько-грузинську війну 2008 року. Це пов'язано з тим, що в 2016 році в Україні була розкрита мережа російських кілерів, які отримали замовлення на вбивство українських військових, причетних до даного конфлікту.

Також поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета і вбивства його друга, російського політика Бориса Нємцова.

Крім того, досліджується той факт, що напередодні вбивства Шеремет планував відкрити фонд підтримки ЗМІ в Україні і опікувався фінансовою частиною цього питання.

Також поліція розглядає серед версій вбивства журналіста діяльність екстремістськи налаштованих груп осіб.

«Слідством висунута наступна версія злочину - професійна діяльність Шеремета в Україні, а також за кордоном. Дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні, побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль належить і використовувався співмешканкою загиблого», - сказав глава Нацполіції.

«Окремо перевіряється причетність до скоєння вбивства екстремістськи налаштованих груп осіб, які намагаються або намагалися досягти своїх цілей - зміна влади, повалення конституційного ладу тощо злочинним шляхом», - заявив Князєв.

Також він не виключив причетність до вбивства Росії.

Глава поліції повідомив, що були допитані 3,5 тисячі осіб, виконано 26 комплексних експертиз і отримана інформація про 44 тисячі номерів, проведено 146 слідчих дій.

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.