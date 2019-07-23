Зеленському сьогодні будуть доповідати про хід розслідування вбивства Шеремета



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Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля

Зустріч Зеленського із керівництвом правоохоронних органів відбудеться о 14:00

У вівторок, 23 липня, президент Володимир Зеленський заслухає доповідь представників правоохоронних органів про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зустріч Зеленського із керівництвом правоохоронних органів відбудеться о 14:00 в Адміністрації президента.

Раніше Зеленський повідомляв, що 23 липня попросить зібратися Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ. Також на зустріч були запрошені журналісти.

Нагадаємо, 20 липня відбулася акція до роковин вбивства Шеремета: рідні вимагали відставки Авакова, Князєва та Луценка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронні органи допитали сотні осіб і мають «гарячі версії» в розслідуванні цього злочину.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).