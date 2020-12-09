Влада Грузії хоче позбавити партію Саакашвілі права брати участь у виборах

Саакашвілі одночасно порушує два конституційних критерії виборів, зазначили в уряді Грузії

Уряд Грузії має намір позбавити партію колишнього президента країни Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та інші подібні партії права брати участь у виборах.

Про це повідомляє видання «Грузія онлайн».

Кобахідзе згадав експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Він назвав його «головним джерелом поляризації» в країні, відзначивши, що Саакашвілі одночасно порушує два конституційних критерії виборів.

«Він не громадянин Грузії та засуджений до позбавлення волі, яке підлягає виконанню. Проте, нашим українським колегам, на жаль, не вдалося перешкодити Саакашвілі брати участь у виборчому процесі, однак ми не можемо критикувати наших українських друзів, які стикаються з великою кількістю труднощів», – заявив Кобахідзе.

У зв’язку з цим «Грузинська мрія» зараз готує законопроєкт, який заборонить реєструватися на виборах партії, чиї лідери не відповідають виборчому законодавству.

«Розв’язувати це питання і забезпечити виконання Конституції – наш борг в першу чергу. Для цього у знову скликаному парламенті ми внесемо законопроєкт, на підставі якого буде скасована виборча реєстрація політичної партії, лідер якої не відповідає критеріям конституційного виборчого права. Ця зміна не лише забезпечить належне виконання конституційних вимог, але також зробить вагомий внесок в розвиток грузинської демократії», – пояснив Кобахідзе.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії перемогла партія «Грузинська мрія», яка набирає 48,15% голосів.

Зазначимо, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 – за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Представництво в парламенті буде у всіх партій, які отримали більше 1% голосів.

Право голосу на виборах було у понад 3,5 млн громадян. Для них були відкриті понад 3,8 тис. ділянок для голосування. Явка на момент закриття дільниць склала 56,11%.

Саакашвілі після виборів заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.