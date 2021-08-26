У столиці обвал цін на кавуни (фото)

У найбільших торгових мережах Києва солодку ягоду пропонують за ціною від 2,9 до 4,99 грн за кілограм

Київські продуктові мережі продають кавуни за ціною від 2,9 до 4,99 грн за кілограм. Так, за даними «Главкома», у «Форі» за кілограм кавуна доведеться заплатити 3,9 грн, у «Сільпо» – 5,10 грн, в «Екомаркеті» – 3,5 грн, «Ашані» – 5,90 грн, у мережі Novus – 4,99 гривні. Найдешевший кавун у мережі Metro – 2,9 грн за кілограм.

Фото: glavcom.ua

Зазначимо, що солодких ягід у Києві вдосталь, адже до Дня незалежності прибула баржа з херсонськими кавунами. Рейс тривав майже тиждень, всього до столиці доправили 300 тонн.

Ціни на кавуни впали через низький попит та високий урожай баштанних у розпал сезону. До того ж цього року майже не було оптових покупців, що теж позначилося на цінах товару від виробника. Щоб урожай не згнив на полі, фермери згодні були розпродати його за безцінь.

Наприклад, на Херсонщині аграрії на полях продавали кавуни і дині по 50-60 коп. за кілограм.

Нагадаємо, на початку серпня гуртова ціна на українські кавуни становила 8-15 гривень за кілограм.

Як вибрати кавун:

Найкраще брати кавун середнього розміру без відколів і тріщин. Кірка повинна бути твердою і блискучою. Пляма на ягоді визначає місце зіткнення з землею. Колір жовтий або коричневий, але не білий. Вусики і плодоніжка – сухі.

Постукайте по кавуну – звук повинен бути дзвінким. Потім стисніть плід – почуєте хрускіт. Вдарте по кавуну – хороша стигла ягода видає вібрацію.

Важливо не купувати кавуни на узбіччі доріг. Адже вони там не прийшли санітарний контроль. До того ж ввібрали в себе важкі метали від вихлопів машин. Найкраще йти за ягодою в торгові павільйони, де кавуни продаються на лотках під навісом.

Зазначимо, вартість дині цьогоріч у середньому на 23% більша, ніж в аналогічний період минулого року.

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