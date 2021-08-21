В Україні різко подешевшала найдорожча ягода

Великий вал продукції, низька якість і відсутність діалогу між виробниками призвели до стрімкого зниження цін на лохину

У порівнянні з минулим сезоном вартість ягоди знизилась в середньому на $1 як у ритейлі, так і на ринках

Попри складні погодні умови (цього сезону була затримка достигання ранніх сортів), урожайність лохини вища, ніж минулого року, а от ціна реалізації – нижча. Про це розповів голова СВК «Ліга Агро» Олександр Стогній, – повідомляє AgroPortal.ua.

«Цього року був великий обвал цін: стартували з 300 грн/кг, впали до 100 грн і нижче. До того ж стикнулися з технічними проблемами, тож були змушені віддавати ягоду на заморозку», – пояснив виробник.

Стрімке падіння ціни він пояснює декількома факторами: збільшенням пропозиції, низькою купівельною спроможністю українців та спекуляціями гуртових покупців. Культура споживання ягід зростає, покупці розуміють, що можна дочекатися нижчої вартості.

«Цього року дорогу ягоду просто не купували, тому ціни неминуче впали. Тільки вони почали вирівнюватися, відбулося ще одне падіння: багато гуртових компаній вирішили скористатися низькими цінами й заклали ягоди на зберігання до холодильників. Проте, ймовірно, щось пішло не так, якість ягоди не виправдала витрат, тому нині ціна знову нижче 100 грн», – розповідає Олександр Стогній.

Крім того, багато садівників необдумано роблять ставку на суперранні сорти: «Немає сенсу збирати по 10 т ягоди, що коштуватиме 300 грн/кг, такий обсяг неможливо продати».

Про регулювання ринку не йдеться, між виробниками лохини діалог практично відсутній. «Плануємо кооперуватися задля формування експортних партій. Зібрати 20 т продукції за 1-2 дні самотужки нереально. І якщо з органічними виробниками можна домовлятися, з дрібними господарствами – навряд чи», – прокоментував голова кооперативу.

«Ліга Агро» вирощує лохину на 13 га, має органічний сертифікат. Реалізує продукцію підприємство в супермаркетах, магазинах здорового харчування, через гуртових покупців. Поштою замовлення не відсилають, оскільки не можуть гарантувати якість ягоди.

На плантації 12 сортів, і всі вони продемонстрували кращі показники проти минулого сезону. Серед кращих виробник відзначив Дюк, Патріот, Бригіту, Чандлер. Ягідні посадки планують розширювати: площу в 5,5 га під парами поступово засаджуватимуть лохиною. З сортами ще не визначилися, зважатимуть на пропозиції розсадників. «В нашому регіоні немає сенсу робити ставку на суперранні чи суперпізні сорти, оскільки трапляються пізні заморозки», – зауважив Олександр Стогній.

За словами керівника СВК «Ягідки» (ТМ BigBlue) Олега Науменка, більшості вітчизняних фермерів нічого дорікати на урожайність лохини, а от висока якість ягоди була далеко не в усіх господарствах через складні погодні умови.

Низька якість, великі обсяги, відсутність продуманої системи зберігання та логістики – усі ці фактори тиснули на ціну, проте «Ягідки» уникнули цінового падіння.

«Ми могли б стартувати з 500 грн і вище, і продукцію купували б. Та на відміну від деяких колег, що увірвалися на ринок з 400 грн і вище, а вже в середині сезону мали ціну в районі 100-80 грн, ми прагнемо стабільних відносин із партнерами, тому стартували з узгодженої ціни в 350 грн. Далі весь сезон пройшов рівно, хоча, як і всі, ми «упали» в середині сезону, але мінімум був 170 грн/кг, і тримався він недовго», – зауважив підприємець.

У порівнянні з минулим сезоном вартість ягоди знизилась в середньому на $1 як у ритейлі, так і на ринках. «Для нас це некритично, враховуючи, що у неорганічних виробників ціни впали на $2-3», – пояснив Олег Науменко.

Вдалий маркетинг кооперативу – ще одна запорука гарного сезону. «Ми весь час на вустах. Покупці можуть купити нашу продукцію як у супермаркетах, так і напряму через соцмережі. Це створює позитивний фон. Яким би складним цей рік не був, працюючи у форматі B2B, ми добилися результату win-win практично з усіма великими партнерами. Я дуже задоволений комунікацією цього року», – підсумував Олег Науменко.