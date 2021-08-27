У половини людей, які пережили коронавірус, з'явилося нове захворювання

Майже чверть учасників опитування зізналися, що у них з'явився сильний кашель, а 20 відсотків поскаржилися на прискорене або нерегулярне серцебиття

Понад 80% пацієнтів заявили, що досі повністю не одужали від хвороби

Майже 85% людей, госпіталізованих з Covid-19 в кінці 2020 року, все ще відчувають симптоми вірусу кілька місяців по тому. Про це пише Journal of Hospital Medicine.

Дослідники з Мічиганського університету проаналізували дані 253 пацієнтів, які потрапили до лікарні з коронавірусом в кінці осені 2020 року і взимку 2021 року. Середній вік респондентів склав 60 років.

Майже 85% пацієнтів, які вилікувалися від хвороби, заявили, що досі, через пів року, повністю не одужали. Навіть після повного лікування у них проявилися симптоми коронавируса. Ці люди досі не відчуває себе здоровими.

Крім того, більше половини, близько 55 відсотків людей, які пережили Covid-19, протягом півроку виявили у себе нове нездужання: захворювання серця і легенів, яких до цього не було. Майже чверть учасників опитування зізналися, що у них з'явився сильний кашель, а 20 відсотків поскаржилися на прискорене або нерегулярне серцебиття. Близько 16 відсотків періодично користуються домашнім кисневим апаратом. Крім того, вони мають проблеми з пересуванням.

Нагадаємо, в Україні вперше з червня виявили понад 2 тисячі хворих на Covid-19.

До слова, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, коли в Україні можуть знову запровадити локдаун. За його словами, це може статися вже у листопаді цього року.

Тим часом, Росія встановила новий добовий максимум померлих від коронавірусу, перевершивши попередній антирекорд, встановлений 14 серпня. 25 серпня у Росії від коронавірусу померли 820 хворих.