Пандемія триватиме ще від двох до п'яти років – головний санлікар Кузін

Кузін: «Вірус швидко мутує і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами»

Пандемія Covid-19 може тривати ще від двох до п'яти років. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю BBC News Україна.

Фото:moz.gov.ua

«У цьому році це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини. Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування», – зазначив Кузін.

Нагадаємо, в Україні вперше з червня виявили понад 2 тисячі хворих на Covid-19.

До слова, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, коли в Україні можуть знову запровадити локдаун. За його словами, це може статися вже у листопаді цього року.