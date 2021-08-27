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    Пандемія триватиме ще від двох до п'яти років – головний санлікар Кузін

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    Пандемія триватиме поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики&nbsp; - Пандемія триватиме ще від двох до п'яти років – головний санлікар Кузін
    Пандемія триватиме поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики 
    Фото: enriquelopezgarre / Pixabay

    Кузін: «Вірус швидко мутує і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами»

    Пандемія Covid-19 може тривати ще від двох до п'яти років. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю BBC News Україна.

    Фото:moz.gov.ua
    Фото:moz.gov.ua

    «У цьому році це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини. Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування», – зазначив Кузін.

    Нагадаємо, в Україні вперше з червня виявили понад 2 тисячі хворих на Covid-19.

    До слова, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, коли в Україні можуть знову запровадити локдаун. За його словами, це може статися вже у листопаді цього року.

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    Теги: лікар щеплення вірус коронавірус
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    Пандемія триватиме ще від двох до п'яти років – головний санлікар Кузін