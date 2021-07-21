Тотальна вітамінізація. Як правильно зберігати фрукти та ягоди

Експерти радять дотримуватися доволі простих правил, аби фрукти та ягоди були свіжими та корисними тривалий період

Експерти радять дотримуватися доволі простих правил, аби фрукти та ягоди були свіжими та корисними тривалий період

Фрукти не варто викладати у кілька шарів, чим тонше, тим довговічніше

Літо – це завжди фруктово-ягідна пора, коли варто набиратися природних вітамінів, важливих для підтримки здоров'я та імунітету. Аби отримати максимум користі від улюблених ягід та фруктів, їх потрібно правильно зберігати.

Експерти радять дотримуватися доволі простих правил.

Захист від вологи

Мити фрукти бажано лише перед вживанням. Але якщо вже почистили перед зберіганням, то після миття варто добре висушити за допомогою паперових рушників. Посуд для зберігання застеліть паперовою серветкою.

Не закривайте фрукти – нехай «дихають»

Не накривайте кришками фрукти та ягоди, адже це забезпечить навколо них циркуляцію повітря і зменшить вологість, а відповідно загальмує процес псування. Найкраще перекласти плоди і ягоди в сухі, неглибокі, керамічні миски.

Фрукти викладайте одним шаром

Складаючи кількома шарами, ви збільшуєте ризик появи вм'ятин, тріщин на нижніх шарах від ваги верхніх. Пошкоджені фрукти швидше псуються, з'являється гниль і пліснява.

Зберігайте фрукти в холодильнику

Година перебування в прогрітій літнім теплом квартирі створить парниковий ефект, відповідно фрукти дозріють та перезріють. А в холодильнику вони можуть зберігатися свіжими навіть тиждень.

Додамо, що персики мають багато чудових властивостей. Ці фрукти захищають від хвороб серця, раку і токсинів.

Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон кавунів і ця солодка ягода уже з’явилася на прилавках магазинів. Деякі українці вирішили перевірити перші кавуни на вміст нітратів і результат їх дещо шокував. На такий експеримент зважилися жителі Мелітополя, які виміряли рівень небезпечних речовин в імпортній ягоді.

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