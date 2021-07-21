Вчені оцінили ефективність китайської вакцини Sinopharm проти штаму «Дельта»

Науковці не виявили значної відмінності в рівнях антитіл до штаму у сироватці крові вакцинованих людей і тих, хто був інфікований природним шляхом

Реакції організму після щеплення китайською вакциною Sinopharm, аналогічна тій, яку переживає людина після природного зараження. Також китайська вакцина Sinopharm менш ефективна щодо індійського штаму «Дельта», інформує телеканал Channel News Asia з посиланням на результати дослідження.

Відповідне дослідження провели вчені з Університету Шрі-Джаяварденепура (Шрі-Ланка), Оксфордського університету за участю муніципального ради Коломбо. За їхніми даними, понад 95% з 282 обстежених людей виробили антитіла протягом двох тижнів після другого щеплення. Утім, рівень антитіл у людей, які отримали вакцину виробництва Sinopharm, був у 1,38 рази нижчим до «Дельти» в порівнянні зі штамом коронавірусу, виявленого в китайського місті Ухань.

«Оскільки люди вважаються повністю вакцинованими, через два тижні після отримання другої дози вакцини Covid-19 (для тих, хто вводить дві дози) ми досліджували імунні відповіді через 4 тижні після першої дози і через два тижні після отримання другої дози. Ми виявили, що через два тижні після отримання другої дози вакцини у 95% людей сталася сероконверсія, хоча показники сероконверсії були значно нижче у тих, хто був старше 60 років (93,3%), в порівнянні з людьми у віковій групі від 20 до 39 років. (98,9%)», – сказано в результатах дослідження.

Як повідомляє телеканал, науковці заявили, що не виявили значної відмінності в рівнях антитіл до штаму у сироватці крові вакцинованих людей і тих, хто був інфікований природним шляхом. Водночас, вакцина викликала «стійкі Т-клітини і В-клітини пам'яті», які є іншими важливими елементами імунної відповіді, але її «величина була меншою, ніж у деяких інших вакцин», – підсумували науковці.

Нагадаємо, в Україні з середи, 21 липня, розпочався п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Відтепер вакцинуватися можуть усі охочі українці, старші за 18 років; іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні; громадяни, які звернулися за статусом біженця в Україні або вже отримали його.