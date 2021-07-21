В Україні існує загроза виникнення «вибухових темпів» коронавірусу – НАНУ

За даними дослідження менш помітні епіцентри захворюваності можна виокремити в Києві та Сумській області

Левова частка приросту захворюваності припадає на Одеську область

У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза виникнення «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта». Про це повідомляє пресслужба НАН України.

«Стурбованість викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники, що, як ми вважаємо, відображають епідемічну динаміку найшвидше: кількість позитивних ПЛР-тестів, нових госпіталізацій і нових зареєстрованих випадків хвороби.

При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із них – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3% відповідно.

Відзначимо, що хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою.

До зростання також перейшла частка позитивних результатів тестування. В середньому за останні 7 днів вона склала 2,44% проти досягнутого 9 днів тому мінімального значення у 2,08%, і таке значення є найбільшим з 2 липня 2021 року», – йдеться у повідомленні.

Тим часом зазначається, що щоденне число летальних випадків незначно знизилось у тижневому усередненні.

Майже весь тижневий приріст загальнонаціональної захворюваності зосереджувався у групі «Південь», причому левова частка приросту припадає на Одеську область. Менш помітні епіцентри захворюваності можна виокремити в Києві та Сумській області.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 18).

Тим часом, Київ готується до третьої хвилі епідемії Covid-19. Наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок.