Коли закінчиться пандемія – думка голови ВООЗ

І чи скоро понад дві третини населення світу отримає щеплення

До вересня 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я планує, що 70% населення в кожній країні отримає щеплення від коронавірусу.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Немає вакцини проти ВІЛ, хвороби Альцгеймера і цей перелік дуже і дуже довгий. З COVID-19 все інакше. Пандемія може бути під нашим контролем. У нас є все, щоб рятувати людські життя», – заявив він.

За його словами, пандемія закінчиться, коли світ вирішить закінчити з нею.

Щоб виконати мету про вакцинацію 70% населення до вересня, буде потрібно 11 млрд вакцин.

«Це зажадає термінових заходів. Але зараз відбувається безпрецедентна криза, і вона вимагає безпрецедентних заходів», – сказав Гебрейесус.

Нагадаємо, в Україні змінилася тенденція захворюваності на коронавірус. На важкий перебіг інфекції почали хворіти діти та молоді люди. Зменшився й вік у нових інфікованих коронавірусом та їхніх госпіталізацій.

Така тенденція розпочалась іще минулого тижня.

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