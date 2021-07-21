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    Коли закінчиться пандемія – думка голови ВООЗ

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    Потрібно 11 млрд вакцин - Коли закінчиться пандемія – думка голови ВООЗ
    Потрібно 11 млрд вакцин

    І чи скоро понад дві третини населення світу отримає щеплення

    До вересня 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я планує, що 70% населення в кожній країні отримає щеплення від коронавірусу.

    Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «Немає вакцини проти ВІЛ, хвороби Альцгеймера і цей перелік дуже і дуже довгий. З COVID-19 все інакше. Пандемія може бути під нашим контролем. У нас є все, щоб рятувати людські життя», – заявив він.

    За його словами, пандемія закінчиться, коли світ вирішить закінчити з нею.

    Щоб виконати мету про вакцинацію 70% населення до вересня, буде потрібно 11 млрд вакцин.

    «Це зажадає термінових заходів. Але зараз відбувається безпрецедентна криза, і вона вимагає безпрецедентних заходів», – сказав Гебрейесус.

    Нагадаємо, в Україні змінилася тенденція захворюваності на коронавірус. На важкий перебіг інфекції почали хворіти діти та молоді люди. Зменшився й вік у нових інфікованих коронавірусом та їхніх госпіталізацій.

    Така тенденція розпочалась іще минулого тижня.

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    Теги: хвороби щеплення вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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    Коли закінчиться пандемія – думка голови ВООЗ