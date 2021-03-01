Як вплинуть аномальні снігопади на урожай? Експерт дав прогноз

Експерт прогнозує високий урожай пшениці цього року

У великій кількості снігу, яка випала цьогоріч, є позитив, адже після відлиги земля вбере в себе воду і згодом добре вплине на врожай. Про це розповів еколог, голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков.

«Ця зима, з однієї сторони, для сільського господарства була доброю, адже не було дуже сильних морозів перед тим, як випав сніг. Тобто земля не промерзла і тому вона не втратила здатність поглинати воду. І тому, коли буде весняна повінь, то земля у себе все вбере. І це дуже добре, адже буде зволоження ґрунту», – сказав він ТСН.

За словами Чистякова, зокрема, в Україні змінюється клімат, що безпосередньо впливає на урожайність.

«Що важливо, що через зміщення кліматичних поясів, через катастрофічне збільшення теплих днів у році у нас зміщуються температурні пояси в країні. Тому разом з ними зміщається і урожайність, вона йде більше до півночі, і там, де ми раніше сіяли кукурудзу, сою, то зараз там буде дуже низький її показник. А ось пшениці в цьому році буде багато, якщо надалі не буде якихось температурних катаклізмів», – переконаний еколог.

Якщо у Карпатах зливи стануть ряснішими, а опади граду почастішають, то степовим регіонам цьогоріч загрожує сильна посуха, каже Чистяков.

«У цьому році степові райони будуть схильні до серйозної засухи. Також звичними процесами стануть град, шквальні вітри під час дощів, що не дуже природно. Град буде падати у весняний і осінній періоди. Це загрожуватиме не лише врожаю, а й іншій сільськогосподарській діяльності. Згодом це буде тільки посилюватись», – каже фахівець.

Як повідомлялося, після потужних снігопадів і морозів до України прийшла весна з теплом. Тож, в Україні є велика загроза паводків. На думку екологів, найбільше від паводків постраждає Закарпатська область.