Велика Британія послала позитивний сигнал українському бізнесу

Доступ на зовнішні ринки є одним з наріжних елементів україно-британської співпраці

Потужним позитивним сигналом для українського бізнесу та для економіки країни в цілому назвала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко свою зустріч із послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.

«Співпраця наших держав сьогодні носить комплексний стратегічний характер та охоплює низку важливих напрямків. Це, зокрема, захист глобальної продовольчої безпеки шляхом сприяння транспортуванню українського зерна на світові ринки. Ми вдячні Сполученому Королівству за всі ініціативи, спрямовані на розблокування українського експорту», – зазначила Свириденко у Facebook за результатами зустрічі.

Не менш важливою, за її оцінкою, є допомога британських компаній у забезпеченні стабільних поставок пального до України. Значна увага приділяється також майбутній участі Британії у відновленні української економіки.

Під час зустрічі обговорили потенційні структурні зміни економіки України, які допоможуть впоратися з усіма викликами воєнного часу, гуманітарну підтримку, співпрацю з Британським департаментом з гарантування експортних кредитів (UK Export Finance, UKEF) і подальший розвиток торгового співробітництва.

«Доступ на зовнішні ринки є одним з наріжних елементів україно-британської співпраці. Тому ми вдячні Британії за ініціативу зі скасування тарифів, що практично почне діяти вже найближчими днями», – написала Свириденко.

Нагадаємо, раніше Свириденко назвала лібералізацію торгівлі між Україною та Великою Британією спільним внеском обох країн у боротьбу з глобальною продовольчою кризою, що назріває у світі через агресію держави-терориста росії.