Росія втратила 200 літаків та майже 27 тисяч військових у війні проти України

Близько 250 рашистів загинули за останню добу

Росія у масштабній війні проти України від 24 лютого втратила 200 військових літаків. Крім того РФ втратила у війні проти України близько 26900 своїх військових, при чому 250 – загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 травня склали:

особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1205 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,

артилерійських систем – 542 (+8) од,

РСЗВ - 193 (+2) од,

засоби ППО - 88 (+1) од,

літаків – 200 (+1) од,

гелікоптерів – 162 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),

крилаті ракети - 95 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки ворог продовжує наступальні дії. Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині.