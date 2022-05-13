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    Росія втратила 200 літаків та майже 27 тисяч військових у війні проти України

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    За час війни російські окупаційні війська втратили 200 літаків та 162 гелікоптера - Росія втратила 200 літаків та майже 27 тисяч військових у війні проти України
    За час війни російські окупаційні війська втратили 200 літаків та 162 гелікоптера
    фото з відкритих джерел

    Близько 250 рашистів загинули за останню добу

    Росія у масштабній війні проти України від 24 лютого втратила 200 військових літаків. Крім того РФ втратила у війні проти України близько 26900 своїх військових, при чому 250 – загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 травня склали:

    • особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1205 (+10) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
    • артилерійських систем – 542 (+8) од,
    • РСЗВ - 193 (+2) од,
    • засоби ППО - 88 (+1) од,
    • літаків – 200 (+1) од,
    • гелікоптерів – 162 (+1) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
    • крилаті ракети - 95 (+1),
    • кораблі /катери - 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
    • спеціальна техніка - 41 (+0).

    фото: Генштаб ЗСУ

    фото: Генштаб ЗСУ

    За даними Генштабу поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки ворог продовжує наступальні дії. Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Росія втратила 200 літаків та майже 27 тисяч військових у війні проти України