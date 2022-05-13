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    Хто такий Бандера? В окупованому Скадовську рашисти знущаються над дітьми (відео)

    Українські діти виявилися набагато розумнішими за дорослого загарбника - Хто такий Бандера? В окупованому Скадовську рашисти знущаються над дітьми (відео)
    Українські діти виявилися набагато розумнішими за дорослого загарбника
    скірншот з відео

    Триває 79-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Окупанти продовжують заперечувати українську історію. Більше того, вони вимагають цього і від українців, які опинились на окупованих територіях.

    В окупованому Скадовську, депутат Держдуми Росії Ігор Кастюкевич вирішив розказати дітям «правду» про Степана Бандеру.

    За його словами, Бандера спалив Хатинь.

    Але наші діти засмутили російського політика, бо процитували пісню «Батько наш Бандера» і розсміялися з чоловіка.

    Хатинь (біл. Хатынь) – колишнє село в складі Логойського району, розташоване в Мінській області Білорусі. 22 березня 1943 року, після вбивства партизанами декількох німецьких солдатів 118-го батальйону шуцманшафту, радянські партизани заховалися в Хатині.
    Бійці поліцейського батальйону оточили село, а штурмом партизан брали і частково село спалили військовослужбовці німецького зондер-батальйону СС Дирлеванґер.
    Під час бою загинули місцеві мешканці, зокрема діти.
    5 липня 1969 року на місці, де розташовувалось село, відкрили Меморіальний комплекс «Хатинь», а сама назва Хатинь стала одним із символів знищення цивільного населення під час Другої світової війни.
    Сам Степан Бандера із червня 1941 року до 1944 року сидів у німецькому концтаборі «Заксенгавзен».

    Нагадаємо, постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що в Україні нібито є дитячі табори для створення бойовиків. Про це представник Кремля заявив 12 травня на засіданні Ради безпеки.

    Небензя на Раді безпеки ООН розповів, що в Маріуполі діяв дитячий притулок «Пілігрим», у якому дітей віком від 7 до 18 років нібито робили бойовиками.

    Теги: росія окупанти історія діти війна Україна Степан Бандера окупація #stoprussia
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    Хто такий Бандера? В окупованому Скадовську рашисти знущаються над дітьми (відео)