Хто такий Бандера? В окупованому Скадовську рашисти знущаються над дітьми (відео)
Триває 79-й день повномасштабної війни Росії проти України
Окупанти продовжують заперечувати українську історію. Більше того, вони вимагають цього і від українців, які опинились на окупованих територіях.
В окупованому Скадовську, депутат Держдуми Росії Ігор Кастюкевич вирішив розказати дітям «правду» про Степана Бандеру.
За його словами, Бандера спалив Хатинь.
Але наші діти засмутили російського політика, бо процитували пісню «Батько наш Бандера» і розсміялися з чоловіка.
Нагадаємо, постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що в Україні нібито є дитячі табори для створення бойовиків. Про це представник Кремля заявив 12 травня на засіданні Ради безпеки.
Небензя на Раді безпеки ООН розповів, що в Маріуполі діяв дитячий притулок «Пілігрим», у якому дітей віком від 7 до 18 років нібито робили бойовиками.