Велика Британія розробляє стратегію стримування РФ

Лондон розраховує на підтримку союзників

Уряд Великої Британії має намір використати низку міжнародних самітів для того, щоб закликати своїх партнерів і союзників прийняти всеохоплюючу стратегію для протидії російській дезінформації. Про це повідомляє видання The Guardian. Окрім того Лондон планує підняти питання перегляду політики традиційного дипломатичного діалогу із Москвою,



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Засідання у ряду Британії

Лондон розраховує на підтримку союзників

Уряд Великої Британії має намір використати низку міжнародних самітів для того, щоб закликати своїх партнерів і союзників прийняти всеохоплюючу стратегію для протидії російській дезінформації. Про це повідомляє видання The Guardian.

Окрім того Лондон планує підняти питання перегляду політики традиційного дипломатичного діалогу із Москвою, зважаючи на заперечення РФ щодо використання хімічної зброї в Великій Британії і Сирії. Мова йде про засідання G7, G20, НАТО і ЄС. Тим самим коаліція, яка була сформована після спроби вбивства Сергія Скрипаля і його доньки, буде посилена.

Зміна ставлення до РФ в тому числі стосується питання корупції і фінансового сектору. На сьогодні ці питання розглядаються через призму національної безпеки, а не прибутку. Це в тому числі означає готовність іти на короткострокові втрати у фінансовому секторі для покарання РФ.

Загалом же Лондон говорить про необхідність проводити широку політику стримування щодо Москви, яка має включати питання кібербезпеки, розгортання сил НАТО, санкції щодо російських олігархів і більш всеохоплюючий підхід до дезінформаційних кампаній РФ. Голосування за реєстр бенефіціарів в британських заморських територіях і запровадження санкцій по типу Акту Магнітського дають Лондону право закликати своїх союзників до більш рішучих кроків.