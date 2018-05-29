Велика Британія у Швеції провела випробування перспективної системи ППО

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Системи протиповітряної оборони Land Ceptor для Сухопутних військ

Проект CAMM дозволить провести переозброєння на флоті і сухопутних силах

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон повідомив про те, що на території шведського полігону відбулися випробування нової системи протиповітряної оборони Land Ceptor для Сухопутних військ. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони Великої Британії.

Система створена компанією MBDA і складається із пускової установки і двох машин технічної підтримки. В рамках випробування в Швеції було застосовано радар SAAB Giraffe. Land Ceptor, за словами Гевіна Вільямсона, створила для прикриття підрозділів сухопутних сил у рамках виконання завдань від загроз із повітря. Ця система ППО може бути повністю розгорнена протягом 20 хвилин.

Морський варіант цієї системи, який розроблявся в рамках програми CAMM, вже встановлений на 4 фрегатах проекту Type 23. Окрім того система ППО Sea Ceptor буде встановлюватися на 8 перспективних фрегатах Type 26.