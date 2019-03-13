Велика Британія вийде із ЄС 29 березня - Борис Джонсон



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Екс-глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон зробив заяву щодо Brexit

Колишній глава британського МЗС розраховує на угоду між Лондоном і Брюсселем в останній момент

Екс-глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії (2016-18 рр) Борис Джонсон заявив про те, що за його оцінками країна все одно вийде із ЄС 29 березня 2019 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку політика, який належить до табору прихильників радикального розриву із Брюсселем, сторонам вдасться досягнути домовленості в останній момент напередодні виходу. Окрім того, Борис Джонсон заявив про те, що формальне голосування Палати громад проти сценарію виходу із ЄС без угоди не знімає можливості саме такого розвитку подій наприкінці цього місяця.

Британський політик вважає, що парламент не може відмінити такого сценарію, адже вихід із ЄС все одно має відбутися 29 березня. Тому вихід може відбутися або за наявності угоди із Брюсселем або без неї. Відповідне голосування в Палаті громад має пройти сьогодні.

Напередодні Палата громад парламенту Великої Британії вдруге відхилила угоду про Brexit.

На розгляд британських парламентарів були винесені домовленості, досягнуті прем'єром Терезою Мей із ЄС 11 березня. На зустрічі британського прем’єра з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і головою делегації ЄС на переговорах про вихід Британії з ЄС Мішелем Барньє в Страсбурзі були узгоджені «юридично зобов’язуючі зміни» в угоді про Brexit.

За це рішення проголосували 391 парламентар, проти висловилися 242 депутатів.