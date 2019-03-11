Мей втратила підтримку майже всього кабміну через Brexit - ЗМІ



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Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей

За інформацією ЗМІ, члени кабміну в приватному порядку обговорювали, чи мають вони сказати Мей в кінці цього тижня, що її час минув

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей позбулася підтримки майже всього кабінету міністрів через Brexit.

Про це повідомляє Telegraph.

«Члени кабінету в приватному порядку обговорювали, чи мають вони сказати Мей в кінці цього тижня, що її час минув, після того, як очікується, що в парламенті буде проведена серія катастрофічних голосувань», - йдеться в повідомленні.

Члени британського уряду виступають за відхід Мей у відставку не пізніше липня, щоб новий лідер Консервативної партії міг провести наступний етап переговорів щодо Brexit, якщо парламент виступить проти перспективи виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу без угоди про співпрацю з Брюсселем.

Нагадаємо, 9 березня голова Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що термін виходу Великобританії зі складу Європейського союзу може бути перенесений «не більше ніж на кілька тижнів».

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вкотре закликала парламент підтримати її угоду з ЄС щодо виходу країни з блоку, оскільки в іншому разі Brexit взагалі може ніколи не відбутися.

Як повідомлялося, 14 лютого Тереза Мей вкотре не спромоглася переконати парламентарів у Палаті громад підтримати її курс щодо Brexit. Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня. Сторони досі не затвердили угоду про відносини після виходу Великобританії з ЄС. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий «жорсткий Brexit», який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС