Велика приватизація. Які держпідприємства Україна хоче продати до кінця року

Цьогоріч на велику приватизацію виставлять сім об’єктів

У 2021 році в рамках великої приватизації на електронних аукціонах продадуть сім державних підприємств. Про це заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль на конференції UkraineInvest Talks: Dnipro.

«Велика приватизація. Цього року був прийнятий закон, це одна з важливих реформ. Фонд держмайна працює, мала приватизація повністю йшла і триває в цьому році. Велика приватизація – сім об'єктів, це обленерго, це завод «Більшовик», НПЗ, ОГХК (Об'єднана гірничо-хімічна компанія), вони підлягають приватизації в цьому році, документи підготовлені», - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, приватизація проходитиме «через електронні аукціони в інтернеті». Як позитивний приклад приватизації Шмигаль назвав продаж минулоріч київського готелю «Дніпро» за 1 млрд гривень.

Нагадаємо, Фонд державного майна сподівається виторгувати за Перший київський машинобудівний завод, відомий як завод «Більшовик» щонайменше мільярд гривень.

Стартова ціна ПКМЗ на торгах поки не відома, її визначить радник – аудитор з «великої четвірки» компанія «KPMG Україна». Вона супроводжуватиме об'єкт до укладання угоди з новим власником та переказу коштів переможцем аукціону.