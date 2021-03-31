Завод «Більшовик» продадуть улітку – Фонд держмайна

Дмитро Сенниченко вважає продаж підприємства «українським економічним дивом»

Верховна Рада, підтримавши у першому читанні перелік заборонених до приватизації держпідприємств, фактично розблокувала заборону на проведення великих приватизаційних аукціонів. Завдяки ним Фонд державного майна України у 2021 році планує залучити до бюджету 12 млрд грн, написав на своїй сторінці у Facebook голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

«Це рішення на 12 000 000 000 гривень – саме стільки Фонд держмайна зможе залучити до бюджету на прозорих приватизаційних аукціонах у 2021 році. У 4 рази більше, ніж минулого року», – написав він.

За словами Сенниченка, перші аукціони великої приватизації відбудуться вже влітку. Також голова Фонду перерахував головні підприємства, що очікують на приватизацію.

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія, київський завод «Більшовик», «Президент Готель», а згодом й багато іншого – кожен інвестор знайде в нашому інвестиційному меню щось на свій смак. На наших очах розпочинається велика історія успіху. Невдовзі дослідники з усього світу почнуть вивчати феномен «українського економічного дива»», – написав голова Фонду.

Нагадаємо, Фонд державного майна сподівається виторгувати за Перший київський машинобудівний завод, відомий як завод «Більшовик» щонайменше мільярд гривень.

Стартова ціна ПКМЗ на торгах поки не відома, її визначить радник – аудитор з «великої четвірки» компанія «KPMG Україна». Вона супроводжуватиме об'єкт до укладання угоди з новим власником та переказу коштів переможцем аукціону.