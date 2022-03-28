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    Велика Британія припиняє співпрацю з Росією та виділяє 3 млн. фунтів українським науковцям

    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Велика Британія припиняє співпрацю з Росією та виділяє 3 млн. фунтів українським науковцям
    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Європейська країна не буде фінансувати нові партнерські проєкти з Росією

    Велика Британія припиняє значну частину дослідницької співпраці з Росією та виділить 3 млн фунтів-стерлінгів для фінансування українських дослідників, які мусили залишити Україну через війну. Про це повідомляє «Голос Америки» посиланням на заяви міністрів.

    У неділю міністри заявили, що уряд «призупиняє фінансування всіх дослідницьких програм, які мають зв’язки з російською державою та інституціями» та «зупинять всі поточні проекти, які напряму приносять користь російському режиму.

    Велика Британія також не буде фінансувати нові партнерські проєкти з Росією після її вторгнення в Україну.

    Раніше головний фонд UK Research and Innovation заморозив всі виплати та гранти науковцям в Росії. Йдеться про 50 грантів на загальну суму десятки мільйонів фунтів-стерлінгів. Уряд попросив британські інституції переглянути будь-які додаткові фінансові та академічні зв’язки з Росією, які не мають державного фінансування.

    Нагадаємо, що в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Велика Британія припиняє співпрацю з Росією та виділяє 3 млн. фунтів українським науковцям