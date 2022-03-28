Велика Британія припиняє співпрацю з Росією та виділяє 3 млн. фунтів українським науковцям

Європейська країна не буде фінансувати нові партнерські проєкти з Росією

Велика Британія припиняє значну частину дослідницької співпраці з Росією та виділить 3 млн фунтів-стерлінгів для фінансування українських дослідників, які мусили залишити Україну через війну. Про це повідомляє «Голос Америки» посиланням на заяви міністрів.

У неділю міністри заявили, що уряд «призупиняє фінансування всіх дослідницьких програм, які мають зв’язки з російською державою та інституціями» та «зупинять всі поточні проекти, які напряму приносять користь російському режиму.

Велика Британія також не буде фінансувати нові партнерські проєкти з Росією після її вторгнення в Україну.

Раніше головний фонд UK Research and Innovation заморозив всі виплати та гранти науковцям в Росії. Йдеться про 50 грантів на загальну суму десятки мільйонів фунтів-стерлінгів. Уряд попросив британські інституції переглянути будь-які додаткові фінансові та академічні зв’язки з Росією, які не мають державного фінансування.

Нагадаємо, що в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.