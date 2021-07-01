Венедіктова передумала й забрала «департамент війни» у Якубовського

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова забрала департамент у свого заступника під своє керівництво

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова забрала департамент у свого заступника під своє керівництво

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова забрала департамент у свого заступника під своє керівництво

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова забрала департамент у свого заступника під своє керівництво

Так званий департамент війни розслідує злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передала керівництво департаментом Офісу генпрокурора, що займається злочинами, які вчинили в умовах конфлікту на Донбасі, самій собі. Напередодні вона віддавала його своєму заступнику Максиму Якубовському. Про це йдеться у відповідному наказі.

Цим наказом від 30 червня генпрокурор залишає за собою Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту. На ньому стоїть підпис в.о. генпрокурора Максима Якубовського, якому департамент передали за день до цього.

Як йдеться у документі, Венедіктова доручила забрати цей департамент у Якубовського та включити його до сфери відповідальності саме генерального прокурора.

Зробила це «з метою забезпечення належної організації роботи Офісу генерального прокурора».

Напередодні на сайті Офісу генпрокурора опублікували наказ від 29 червня, яким «департамент війни» передали заступнику Венедіктової Максиму Якубовському, який свого часу працював при експертному центрі організації Віктора Медведчука.

Раніше керівником департаменту був інший заступник Венедіктової – Гюндуз Мамедов.

Департамент є структурним підрозділом Офісу генпрокурора, який здійснює нагляд за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбас та пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.

Зазначимо, Департамент був створений ще у структурі Генеральної прокуратури в жовтні 2019 року. Продовжив роботу і в Офісі Генерального прокурора.

На центральному рівні вперше з 2014 року була систематизована та налагоджена робота щодо виявлення, фіксації та координації розслідувань злочинів проти основ національної безпеки та найтяжчих порушень міжнародного гуманітарного права, що вчиняються на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Департамент формує єдину практику з розслідування найтяжчих злочинів та грубих порушень прав людини на основі міжнародної практики.

Він координує розслідування таких резонансних справ, як захоплення Криму, MH17, Іловайська та Дебальцевська трагедії, захоплення моряків у Керченській протоці, збиття українського пасажирського літака в Ірані тощо. Загалом це 160 масштабних кримінальних проваджень щодо 177 осіб.

Цей же департамент розслідує справу стосовно організації «Український вибір», яку очолює Віктор Медведчук.