Злочини Медведчука розслідуватиме прокурор, який працював із Медведчуком

Якубовський очолив департамент, який розслідує справу стосовно організації «Український вибір» Віктора Медведчука

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова передала Максиму Якубовському керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту, яке раніше очолював Гюндуз Мамедов. На сайті Офісу генпрокурора є відповідний наказ від 29 червня.

Водночас у Якубовського може бути конфлікт інтересів через Віктора Медведчука.

Отже, Якубовский керуватиме Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту. Цей департамент створили у 2019 році і він займається розслідуванням злочинів, що посягають на основи національної безпеки України, недоторканність державних кордонів, а злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цей же департамент співпрацює із Міжнародним кримінальним судом щодо злочинів Росії, а також розслідує справу стосовно організації «Український вибір», яку очолює Віктор Медведчук.

За даними ЗМІ, із прокуратурою пов’язане все професійне життя Максима Якубовського, крім двох років: з 2011 до 2013 він працював експертом Центру правових ініціатив «Правова держава», який пов’язаний із кумом Володимира Путіна – Віктором Медведчуком.

Саме дворічною роботою в центрі Медведчука прокурор Якубовський пояснював походження своїх статків.

У червні 2015 року Якубовський брав участь у заході «Українського вибору» Віктора Медведчука. Крім того, на офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано телефон, який збігався з номером телефону центрального офісу «Українського вибору» Медведчука.

У лютому 2021 року Якубовський дав інтервʼю виданню «Цензор.нет», у якому підтвердив, що із 2012 до 2014 року (коли звільнився із прокуратури) працював в експертному центрі, який створили при «Українському виборі» Медведчука.

«Я ніколи не був членом «Українського вибору». Вони свого часу писали концепцію нового законопроєкту про боротьбу з корупцією і мене туди запросили допомогти. Мені це було цікаво, але то пересічна юридична робота», — запевняв Якубовський.

Восени 2015 року Максим Якубовский був одним зі 128 претендентів на посаду керівника новоствореної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, однак він не дійшов до фіналу конкурсу.

Як відомо, 26 березня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір» Медведчука – ідеться про Олександра Синявського, Івана Комелова й Олександра Слюсаренка. Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного «референдуму» у Криму, також їм інкримінують державну зраду й посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

А вже 12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні ведення війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

Віктор Медведчук залишився під цілодобовим домашнім арештом до 10 липня 2021 року.