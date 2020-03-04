Венедиктова пожалілась на Офіс Генпрокурора



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Ірина Венедиктова наголосила, що ДБР в політику не грає Скріншот з відео

Ірина Венедиктова наголосила, що для досягнення позитивних результатів у розслідуваннях необхідна злагоджена робота правоохоронної системи і системи правосуддя

Виконувачка обов'язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова виступаючи у Раді заявила, що в

кадрова неукомплектованість;

відсутність внутрішніх нормативно-правових документів, що регламентують діяльність;

заблокована робота Ради громадського контролю;

неналежне матеріально-технічне забезпечення;

відсутність дієвої взаємодії з іншими правоохоронними органами і насамперед з Офісом генерального прокурора.

иявлені наступні головні проблеми ДБР:

Венедиктова наголосила, що ДБР в політику не грає.

Очільниця ДБР наголосила, що для досягнення позитивних результатів у розслідуваннях необхідна злагоджена робота правоохоронної системи і системи правосуддя.

«Організація роботи Офісу генерального прокурора побудована таким чином, що у даний час у понад тисячі проваджень ДБР не призначено процесуальних керівників. І відповідно – їх фактичне розслідування заблоковано, але найстрашніше у цій ситуації, що генеральний прокурор не лише приховує цей факт, але й заперечує. В понеділок я отримала з цього приводу листа. Саме тому вчора я направила лист у відповідь на 26 аркушах з номерами кримінальних проваджень, які складають цифру 1272 кримінальних провадження, по яким не призначено процесуального керівника» , - розповіла вона.

Венедиктова додала, що в такій ситуації ефективної роботи бути не може.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

У тексті йдеться, що «одним з ключових запитів суспільства було і є розслідування кримінальних правопорушень, насамперед - корупційних злочинів». Депутати, які підписалися під проєктом постанови, вважають, що Рябошапка як генеральний прокурор з цим не впорався, продемонстрував низьку ефективність і тому не відповідає обійманій посаді.

«Нерозслідування, гальмування розслідування найрезонансніших кримінальних проваджень свідчить про небажання, неможливість або нездатність генерального прокурора забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед Офісом прокурора, зокрема і перед прокуратурою загалом», - йдеться в проєкті постанови.

У пояснювальній записці перелічують деякі з цих кримінальних справ: проти колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, проти мера Львова Андрія Садового, проти «хрещеного батька контрабанди» Вадима Альперіна, проти підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк, справа Burisma.

Як повідомлялось, у наразі Раді звітують керівники правоохоронних відомств.