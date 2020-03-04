Відставка Рябошапки: зареєстровано проєкт постанови про позачергову Раду



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У Раді зареєстрували проєкт постанови щодо проведення позачергового засідання 5 березня у зв’язку з розглядом питання про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці

Варто також зазначити, що на сайті Верховної Ради тексту постанови наразі немає

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо проведення позачергового засідання парламенту у четвер, 5 березня, у зв’язку з розглядом питання про висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Про це журналістам в кулуарах парламенту повідомив народний депутат із фракції партії «Слуга народу» Максим Бужанський.

«Я щойно зареєстрував проєкт постанови про позачергове засідання Верховної Ради завтра о 18:30. Порядок денний – відставка генерального прокурора Руслана Рябошапки, єдиної людини, з провини якої «посадки» навесні не відбулися. Завтра ми відправимо його у відставку», – сказав Бужанський.

Своєю чергою, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на запитання кореспондента «Укрінформу» стосовно того, наскільки високою є ймовірність проведення такого засідання, відповів, що вона «близька, як зараз модно казати, до 99%».

При цьому він також підкреслив, що регламентна процедура цілком дотримана в цьому випадку.

«Це якраз за регламентом. Деякі юристи стверджують, що це можна зробити і сьогодні, але щоб не було потім жодних звинувачень, то буде дотримано повний регламент. Зараз багато депутатів підтримують позачергове засідання на завтра», – уточнив Арахамія.

Варто також зазначити, що на сайті Верховної Ради текст постанови наразі відсутній.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 4 березня підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці (№ 3154).

3 березня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більш як 100 народних депутатів від фракції «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Батьківщина», депутатської групи «За майбутнє». За даними журналістів, підписи за відставку збирав нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський.

У пояснювальній записці зазначається, що, зокрема, «за більш ніж пів року перебування на посаді генеральний прокурор Руслан Рябошапка не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави».

Водночас сам Рябошапка стверджує, що народні депутати, які ініціювали збір підписів за його відставку, пов’язані з людьми, компанії яких фігурують у кримінальних справах.

Згідно з п. 25 ст. 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради входить надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади президентом України генерального прокурора та висловлення недовіри генеральному прокуророві.

Висловлення недовіри генпрокурору має наслідком його відставку з посади.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.