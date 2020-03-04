У Раді звітують керівники правоохоронних відомств (трансляція)



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Голова СБУ Іван Баканов виступив після очіотника МВС Арсена Авакова Скріншот з відео

Першим до звіту був запрошений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня почала заслуховувати звіти керівників правоохоронних відомств.

Першим перед депутатами звітує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, в.о. голови ДБР Ірина Венедиктова, директор НАБУ Артем Ситник, генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

За результатами звітів можливі кадрові рішення. Зокрема, найбільша фракція «Слуга народу» заявляла, що прийматиме рішення щодо можливої відставки Рябошапки після його звіту.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

У тексті йдеться, що «одним з ключових запитів суспільства було і є розслідування кримінальних правопорушень, насамперед - корупційних злочинів». Депутати, які підписалися під проєктом постанови, вважають, що Рябошапка як генеральний прокурор з цим не впорався, продемонстрував низьку ефективність і тому не відповідає обійманій посаді.

«Нерозслідування, гальмування розслідування найрезонансніших кримінальних проваджень свідчить про небажання, неможливість або нездатність генерального прокурора забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед Офісом прокурора, зокрема і перед прокуратурою загалом», - йдеться в проєкті постанови.

У пояснювальній записці перелічують деякі з цих кримінальних справ: проти колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, проти мера Львова Андрія Садового, проти «хрещеного батька контрабанди» Вадима Альперіна, проти підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк, справа Burisma.