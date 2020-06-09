Венедіктова розповіла, які «нагальні питання» обговорює із президентом



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Ірина Венедіктова: і президент, і я ініціюємо зустрічі за необхідності Фото: Главком

Генпрокурорка нагадала, що була третім номером у виборчому списку партії «Слуга народу»

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зустрічається із президентом Зеленським, щоб обговорювати «нагальні питання». Про це вона повідомила в інтерв’ю «Українським новинам». На запитання журналістів, чи часто вона спілкується з президентом – раз на тиждень, кілька разів, Венедіктова відповіла: «Якщо є нагальні питання, у тому числі законотворчої діяльності, у мене є можливість з ним спілкуватись І президент, і я ініціюємо такі зустрічі за необхідності».

На запитання, чи є вона «100% генпрокурор Зеленського», Венедіктова нагадала, що була третім номером у виборчому списку партії «Слуга народу».

«З Володимиром Олександровичем ми однодумці. Його бажання змінити ситуацію в країні, його послідовність у цьому, щирість та чесність, повне занурення у державні процеси викликають повагу і захват, і я буду його в цьому підтримувати. І не підведу його в цьому на 100 відсотків», - говорить Венедіктова.

Ірина Венедіктова також підтвердила, що попри застереження про зовнішньополітичні ризики для України через розслідування так званих «плівок Деркача», наразі вже призначена експертиза цих записів.

«Наскільки мені відомо, експертиза призначена. Зараз визначаються обставини здійснення записів, коло присутніх осіб, технічні засоби, які застосовувались, та можливість ідентифікувати голоси. Справа розслідується суворо в рамках закону, щоб вона не стала політичною у світлі майбутніх виборів у США», - говорить Венедіктова. Вона також зазначила, що у разі, якщо слідчі і прокурори визначать, що потрібне співробітництво із американською стороною, це питання слід буде вирішити.

Коментуючи справу активіста Сергія Стерненка, Генпрокурор поскаржилась, що підозру йому не підписали через недоліки чинного КПК. «У нас так прописаний КПК. Навіть у справах ДТП, де водій здійснив аварію і сам загинув, його родичам відправляться підозра. Це питання, чому вручена підозра родичам Кузнєцова. По-іншому не можна. Стосовно Стерненка, то для мене як для Генерального прокурора він просто один із учасників кримінального процесу, яких багато. Не дивлячись на його медійність, закон – один для всіх. У нас є слідчі, прокурори, орган слідства не змінився – вони ухвалюють ці рішення», - наголосила Венедіктова.

Генпрокурор також зазначила, що вона не має претензій до директора НАБУ Ситника. «Що стосується морального права, то це питання до Артема Ситнику. Що стосується юридичної точки зору, то він йде по нормі закону. Те, що є колізія законодавця, не є проблемою Артема Сергійовича. Те, що ми бачимо - в парламенті політичні сили розділилися на два табори. Одні - за, інші - проти. Але, на сьогоднішній день Артем Ситник - директор НАБУ, з яким я працюю. У нас нормальні і конструктивні відносини. Претензій до нього у мене, як у Генпрокурора, на сьогоднішній момент немає», - зазначила Ірина Венедіктова.

Щодо резонансних подій у Кагарлику та Броварах, генпрокурор зазначила, що особисто до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова претензій немає. «Які у мене можуть бути претензії як у Генерального прокурора до керівника правоохоронного органу? Тільки через організацію процесу реагування. Суспільство має оцінити той факт, що я рівновіддалена від політики і Офіс Генерального прокурора нікому не підігрує. Якщо буде потрібно реакція Генерального прокурора на дії МВС, вона негайно надійде», - зазначила Ірина Венедіктова.