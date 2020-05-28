Відеозвернення Венедіктової є ознакою, що САП і НАБУ ліквідують - експерт



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Ідею ліквідації НАБУ і САП в Офісі президента обговорюють не перший день, - експерт

Венедіктова констатувала незадовільну роботу правоохоронних органів у боротьбі з корупцією, що вочевидь шкодить рейтингам «Слуги народу», - Голобуцький

Заяви генерального прокурору Ірини Венедіктової щодо неефективності роботи САП свідчать про те, що рішення про ліквідацію неефективних НАБУ і САП політично ухвалене, а їх функції можуть передати нескомпроментованим правоохоронним органам. Так вважає політичний експерт Олексій Голобуцький.

На думку експерта, обидва відеозвернення щодо неефективності САП, оприлюднені останніми днями, свідчать про те, що в Офісі президента розглядають рішення про ліквідацію цих органів, що показали свою неефективність в боротьбі з корупцією і про передачу їх функцій іншим правоохоронним органам. Про це пише Обозреватель.

«Венедіктова констатувала незадовільну роботу правоохоронних органів у боротьбі з корупцією, що вочевидь шкодить рейтингам «Слуги народу» - всі ж пам'ятають про весну і «садити будемо».

Венедіктова сказала «а» і «наїхала» на САП, керівник якої - її підлеглий, якого вона може критикувати. Але справи в суді САП, згідно з чинним законодавством, тільки процесуально супроводжує. А самі справи, які потім просто розвалюються, веде якраз НАБУ - незалежний від Венедиктової орган, - пише Голобуцький. - Тому сказавши публічно «а» щодо Холодницького, Венедиктова насправді ткнула і директора НАБУ Артема Ситника в велике «б» - в його провальну роботу».

Експерт нагадав про скандали останніх років навколо Артема Ситника: внесення його в реєстр корупціонерів НАЗК, і незаконне прослуховування більш, ніж сотні осіб, провокування навіть не підозрюваних через «споїти і підкласти дівчат», несанкціоновану прослушку колег з інших органів, стеження за родичами політиків, землю в Криму, продану за рублі, за яку сплачене мито окупаційній владі, справу «Укроборонпрому», яку зливали його підлеглі. «Якби були тільки скандали, але й були б результати - ще Бог з ним. Де доведені до вироку гучні справи? Де надходження до бюджету від діяльності НАБУ при мільярдних щорічних витратах на їх утримання (штраф, сплачений директором НАБУ Артемом Ситником за вчинення корупційного правопорушення, забезпечив в I кварталі 2020 23,8% надходжень до державного бюджету від боротьби з корупцією)», - зазначає експерт.

Голобуцький наголосив, що ідею ліквідації НАБУ і САП в Офісі президента обговорюють не перший день. За ліквідацію що САП, що НАБУ, і передачу їх функцій іншим, нескомпроментованим правоохоронним органам виступає, зокрема, Міхеїл Саакашвілі.