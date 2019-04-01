Венесуела потерпає від дефіциту питної води



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Венесуельці запасаються водою

У супермаркетах Каракаса п'ять літрів води коштує близько 2 доларів

Жителі Венесуели потерпають від нестачі питної води. Від найбідніших нетрів до найбагатших районів - дефіцит води паразитує на всіх верствах суспільства. Про це повідомляє Euronews.

Згідно з інформацією видання, у супермаркетах Каракаса 5-літрова пляшка коштує близько 2 доларів, що дуже дорого для малозабезпечених сімей у Венесуелі, де мінімальна місячна заробітна плата становить близько 6 доларів.

Люди, незважаючи на попередження про те, що вода не придатна для пиття, шикуються в черги, щоб запастися цією життєво важливою рідиною.

У свою чергу, уряд президента Ніколаса Мадуро заявляє, що дефіцит води пов'язаний з тривалою посухою, а також звинувачує представників опозиції в саботажі її поставок.

Лідер опозиційного руху Венесуели Хуан Гуайдо, який в січні оголосив себе главою тимчасового уряду, звинувачує чинну владу в тому, що протягом багатьох років у країні не проводилися ремонтні роботи водопровідної системи.