Верещук: не вистачає касок, бронежилетів і рацій

Віцепрем’єр-міністр повідомляє про те, чого бракує армії

Найбільші потреби є у Сил територіальної оборони і вони стосуються браку касок, бронежилетів і рацій. Про це в ефірі телеканалу «Студія 1+1» заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

За її словами, є чимала кількість добровольців, які готові приєднатися до Сил територіальної оборони.

Нагадаємо, Україна третій день відбиває російську агресію. Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області, повідомляє Генштаб.