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    Верещук: не вистачає касок, бронежилетів і рацій

    Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук - Верещук: не вистачає касок, бронежилетів і рацій
    Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук
    Фото: скріншот ефіру каналу «Студія 1+1»

    Віцепрем’єр-міністр повідомляє про те, чого бракує армії

    Найбільші потреби є у Сил територіальної оборони і вони стосуються браку касок, бронежилетів і рацій. Про це в ефірі телеканалу «Студія 1+1» заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

    За її словами, є чимала кількість добровольців, які готові приєднатися до Сил територіальної оборони.

    Нагадаємо, Україна третій день відбиває російську агресію. Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області, повідомляє Генштаб.

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    Теги: Ірина Верещук
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    Верещук: не вистачає касок, бронежилетів і рацій