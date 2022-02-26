Верещук просить Червоний хрест допомогти з вивезенням трупів росіян

«У Російській Федерації повинні знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі»

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла загиблих на українській території російських окупантів до РФ.

«Ми звертаємося до міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб міжнародний Червоний Хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до РФ», – сказала вона.

«У РФ повинні знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємо до росіян: зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу. Перемога буде за нами. Слава Україні!», –сказала Верещук під час брифінгу.

Нагадаємо, в Україні третій день повномасштабної агресії Росії. У суботу, 26 лютого диверсійно-розвідувальні групи противника роблять спроби висадки на лівому березі міста Києва. Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати вогонь на ураження по цілям, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега.