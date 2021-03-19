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    Сьогодні Рада проведе два позачергових засідання: що розглядатимуть

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    Рада планує змінити графік своєї роботи через локдаун у Києві - Сьогодні Рада проведе два позачергових засідання: що розглядатимуть
    Рада планує змінити графік своєї роботи через локдаун у Києві
    Фото з відкритих джерел

    У Ради є термінові питання для розгляду

    Сьогодні, 19 березня, Верховна Рада України проведе три засідання, два з яких – позачергові. Про це повідомив глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram.

    Перше позачергове стосується зміни графіка роботи Ради і законопроекту про зняття відповідальності з виробників вакцин.

    «Сьогодні, в п'ятницю, аж 3 засідання Ради пройде: одне планове і два позачергових. Перше позачергове про зміну графіка роботи Ради через локдаун і законопроект про вакцину. Друге про скасування «літнього часу», колекторські закони і законопроекти про валютних позичальників», – написав Железняк.

    Раніше повідомлялося, що Рада проведе позачергове засідання 19 березня, щоб обговорити перерву у пленарних засіданнях та звільнення від відповідальності виробників вакцин проти Covid-19.

    Депутати вирішили змінити план сесії через введення локдауну у Києві з 29 березня по 2 квітня. У цей період парламентарі продовжать працювати у комітетах, оскільки це можливо робити в онлайн режимі.

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    Теги: Верховна Рада карантин вакцинація коронавірус
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