Верховна Рада скасувала пленарні засідання на час локдауну в Києві

У Раді 19 березня планове і позачергове засідання

Через локдаун у Києві Верховна Рада скасувала чергові пленарні засідання. Народні депутати підтримали відповідний проєкт постанови. «За» проголосували 298 парламентаріїв.

«Тиждень із 29 березня по 2 квітня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)», – сказано в тексті документу.

Зазначимо, цей тиждень мав бути пленарним.

Раніше заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук зазначала, що під час тритижневої перерви «позачергові пленарні засідання Верховної Ради можуть і будуть проводитися».

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко підкреслював, що зараз робота Верховної Ради заблокована через розгляд поправок до земельної реформи.

У п'ятницю, 19 березня, парламент на позачерговому засіданні має розглянути законопроєкт, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від Covid-19 та усіх залучених медиків за будь-які негативні наслідки вакцинації.

Крім того, сьогодні має відбутися ще одне позачергове засідання. На ньому планують розглянути скасування «літнього часу», колекторські законопроєкти і законопроєкти про валютних позичальників.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент дуже ймовірно підтримає законопроєкт про денонсацію «Харківських угод».

Як відомо, у Верховній Раді запропонували законодавчо денонсувати Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України («Харківські угоди»).

Автори законопроєкту – нардепи від фракції «Слуга народу» Олександр Аліксійчук та Олег Дунда.