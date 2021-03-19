  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Верховна Рада скасувала пленарні засідання на час локдауну в Києві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;За&raquo; проголосували 298 парламентаріїв - Верховна Рада скасувала пленарні засідання на час локдауну в Києві
    «За» проголосували 298 парламентаріїв
    Фото з відкритих джерел

    У Раді 19 березня планове і позачергове засідання

    Через локдаун у Києві Верховна Рада скасувала чергові пленарні засідання. Народні депутати підтримали відповідний проєкт постанови. «За» проголосували 298 парламентаріїв.

    «Тиждень із 29 березня по 2 квітня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)», – сказано в тексті документу.

    Зазначимо, цей тиждень мав бути пленарним.

    Раніше заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук зазначала, що під час тритижневої перерви «позачергові пленарні засідання Верховної Ради можуть і будуть проводитися».

    Нагадаємо, раніше заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко підкреслював, що зараз робота Верховної Ради заблокована через розгляд поправок до земельної реформи.

    У п'ятницю, 19 березня, парламент на позачерговому засіданні має розглянути законопроєкт, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від Covid-19 та усіх залучених медиків за будь-які негативні наслідки вакцинації.

    Крім того, сьогодні має відбутися ще одне позачергове засідання. На ньому планують розглянути скасування «літнього часу», колекторські законопроєкти і законопроєкти про валютних позичальників.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент дуже ймовірно підтримає законопроєкт про денонсацію «Харківських угод».

    Як відомо, у Верховній Раді запропонували законодавчо денонсувати Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України («Харківські угоди»).

    Автори законопроєкту – нардепи від фракції «Слуга народу» Олександр Аліксійчук та Олег Дунда.

    Теги: Верховна Рада Київ робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies