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    Верховний суд дозволив Курченку оскаржити націоналізацію Одеського нафтопереробного заводу

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    Олігарх-утікач Сергій Курченко - Верховний суд дозволив Курченку оскаржити націоналізацію Одеського нафтопереробного заводу
    Олігарх-утікач Сергій Курченко

    Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ

    Верховний суд України скасував постанову про закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

    Відповідне рішення винесено 4 квітня, повідомляє у четвер Delo.ua.

    Як говориться в матеріалах суду, Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ. Цю компанію пов'язують із бізнесменом-утікачем Сергієм Курченко.

    13 листопада 2015 року суд задовольнив клопотання прокурора про передачу на зберігання речових доказів по одній з кримінальних справ проти Курченко. Завод передали на зберігання і управління держпідприємству «Укртранснафтопродукт».

    Адвокат Empson Limited подав апеляцію. 22 серпня 2018 року суд закрив провадження і повернув скаргу, пославшись на закінчення слідства у справі.

    На думку суддів ВСУ, таке рішення порушує Кримінальний процесуальний кодекс. В результаті скарга Empson Limited буде призначена до нового розгляду в апеляційному суді.

    Як відомо, влітку 2018 року Одеський нафтопереробний завод перейшов у державну власність.

    Раніше колишнього гендиректора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» у рамках розслідування оборудок з нафтопродуктами оголосили у міжнародний розшук.

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