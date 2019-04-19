Верховний суд дозволив Курченку оскаржити націоналізацію Одеського нафтопереробного заводу
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Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ
Верховний суд України скасував постанову про закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».
Відповідне рішення винесено 4 квітня, повідомляє у четвер Delo.ua.
Як говориться в матеріалах суду, Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ. Цю компанію пов'язують із бізнесменом-утікачем Сергієм Курченко.
13 листопада 2015 року суд задовольнив клопотання прокурора про передачу на зберігання речових доказів по одній з кримінальних справ проти Курченко. Завод передали на зберігання і управління держпідприємству «Укртранснафтопродукт».
Адвокат Empson Limited подав апеляцію. 22 серпня 2018 року суд закрив провадження і повернув скаргу, пославшись на закінчення слідства у справі.
На думку суддів ВСУ, таке рішення порушує Кримінальний процесуальний кодекс. В результаті скарга Empson Limited буде призначена до нового розгляду в апеляційному суді.
Як відомо, влітку 2018 року Одеський нафтопереробний завод перейшов у державну власність.
Раніше колишнього гендиректора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» у рамках розслідування оборудок з нафтопродуктами оголосили у міжнародний розшук.