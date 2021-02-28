Вертоліт російських збройних сил розбився у Сирії

Російське міністерство оборони заперечує, що машину було збито

Російський вертоліт Мі-35 здійснив вимушену посадку в Сирії, повідомляє Міноборони РФ. За даними «Коммерсанту», екіпаж не постраждав і був евакуйований. Перед цим сирійське агентство SANA повідомляло, що в результаті падіння російського вертольота загинув пілот.

«28 лютого 2021 року за виконанні планового польоту на повітряне патрулювання території провінції Хасеке (Сирійська Арабська Республіка) здійснив вимушену посадку через технічні причини вертоліт Мі-35», – йдеться в заяві Міноборони Росії. Екіпаж був оперативно доставлений на аеродром. Згідно з доповіддю екіпажу, вертоліт не збивали.

За даними SANA, під час аварії вертольота на північному сході Сирії постраждав екіпаж повітряного судна. Інцидент стався між селами Райхане і Аль-Касім. Модель вертольота не називалася.

Днями військові Сполучених штатів Америки нанесли точковий удар по нафтодобувній інфраструктурі на сході Сирії.

Президент США Джо Байден поясним атаку тим, що проіранські бойовики планують напасти на американських військовослужбовців в даному регіоні.