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    У світі

    Військові США заявляють про удар по об’єкту «Аль-Каїди» в сирійському Ідлібі

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    <p>Зруйноване місто Хан-Шейхун в Ідлібі, 3 серпня 2019 року</p> - Військові США заявляють про удар по об’єкту «Аль-Каїди» в сирійському Ідлібі

    Зруйноване місто Хан-Шейхун в Ідлібі, 3 серпня 2019 року

    Фото AFP

    Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини повідомляє про загибель щонайменше 40 екстремістів

    Військові Сполучених Штатів повідомляють, що завдали ракетного удару по місцю, де перебували лідери екстремістського угруповання «Аль-Каїда» в сирійській провінції Ідліб. За повідомленнями, в ході нападу загинули близько 40 бойовиків угруповання.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    «Мішенями цієї операції були лідери «Аль-Каїди в Сирії», відповідальні за атаки, які загрожували громадянам США, нашим партнерам та невинним громадянам», – йдеться в повідомленні Центрального командування США.

    У військовому відомстві стверджують, що «ліквідація цього об’єкту знизить їхню (бойовиків – ред.) можливість здійснювати атаки та дестабілізувати ситуацію в регіоні».

    Повідомлення Центрального командування не уточнює, які саме засоби застосовувалися в ході атаки.

    Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини, що базується у Великій Британії, повідомляє про загибель щонайменше 40 екстремістів, в тому числі лідерів місцевого осередку «Аль-Каїди», внаслідок ракетного удару.

    Нагадаємо, 26 серпня, у північно-західній провінції Ідліб в Сирії дев’ять мирних мешканців загинули і ще 20 осіб отримали поранення через нічні авіаудари військ Башара Асада і його російських союзників.

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