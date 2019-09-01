Військові США заявляють про удар по об’єкту «Аль-Каїди» в сирійському Ідлібі



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Зруйноване місто Хан-Шейхун в Ідлібі, 3 серпня 2019 року Фото AFP

Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини повідомляє про загибель щонайменше 40 екстремістів

Військові Сполучених Штатів повідомляють, що завдали ракетного удару по місцю, де перебували лідери екстремістського угруповання «Аль-Каїда» в сирійській провінції Ідліб. За повідомленнями, в ході нападу загинули близько 40 бойовиків угруповання.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Мішенями цієї операції були лідери «Аль-Каїди в Сирії», відповідальні за атаки, які загрожували громадянам США, нашим партнерам та невинним громадянам», – йдеться в повідомленні Центрального командування США.

У військовому відомстві стверджують, що «ліквідація цього об’єкту знизить їхню (бойовиків – ред.) можливість здійснювати атаки та дестабілізувати ситуацію в регіоні».

Повідомлення Центрального командування не уточнює, які саме засоби застосовувалися в ході атаки.

Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини, що базується у Великій Британії, повідомляє про загибель щонайменше 40 екстремістів, в тому числі лідерів місцевого осередку «Аль-Каїди», внаслідок ракетного удару.

Нагадаємо, 26 серпня, у північно-західній провінції Ідліб в Сирії дев’ять мирних мешканців загинули і ще 20 осіб отримали поранення через нічні авіаудари військ Башара Асада і його російських союзників.