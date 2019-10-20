США розбомбили свою військову базу в Сирії



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База була повністю знищена після виходу з неї американського контингенту

Збройні сили США розбомбили свою авіабазу на північному сході Сирії, розташовану поруч з містом Тель-Тамар.

Про це в неділю повідомило агентство SANA.

За його даними, «військові США зруйнували власну базу, на якій була облаштована злітно-посадкова смуга для військово-транспортних літаків і вертолітний майданчик».

База, розташована в районі Телль-Байдар, була фактично повністю знищена після виходу з неї американського контингенту.

Крім того, за даними SANA, американці в самий найближчий час готуються до евакуації з бази Life Stone, що знаходиться поруч з однією з гребель на річці Євфрат в провінції Хасеке.

Кілька днів тому сили очолюваної США міжнародної коаліції повністю ліквідували свою військову базу, розташовану в районі сирійського міста Айн-ель-Араба (також відомого як Кобань) в 150 км від Алеппо на півночі Сирії.

Нагадаємо, у північно-західній провінції Ідліб в Сирії дев’ять мирних мешканців загинули і ще 20 осіб отримали поранення через нічні авіаудари військ Башара Асада і його російських союзників.