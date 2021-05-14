Вертоліт з Разумковим аварійно сів у Херсоні: спікер Ради розповів подробиці

Разумков похвалив дії усіх, хто ліквідував наслідки ускладнень

У Херсоні 13 травня здійснив вимушену посадку вертоліт з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим на борту. Подробиці розповів сам Разумков в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ну, ми не летіли, ми швидко їхали до вас. На щастя, ми можемо тут зараз бути – я, колеги. Дійсно, те що написали сьогодні ЗМІ – ну, воно трохи перебільшене щодо аварійної посадки гелікоптера. Були технічні деякі проблеми», – сказав він.

Разумков похвалив дії усіх, хто ліквідував наслідки ускладнень.

«Треба віддати належне, як завжди пілоти молодці, Національна гвардія як завжди чітко виконує свої функції, якісно професійно, за що хотілося подякувати. Нормально повернулися, нормально сіли, і зараз я маю можливість виступати перед вами», – сказав спікер.

Як відомо, 13 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков та спікер Сеймасу Литовської Республіки Вікторія Чмілітє-Нільсен побували на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» на адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим.