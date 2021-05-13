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    ДТП під Полтавою: загинула знімальна група «НТН» (фото)

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    За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля &laquo;Тойота&raquo; з вантажним автомобілем &laquo;Вольво&raquo;. - ДТП під Полтавою: загинула знімальна група «НТН» (фото)
    За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля «Тойота» з вантажним автомобілем «Вольво».
    Фото poltava.tо

    Аварія сталася поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади

    У Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули два журналісти. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

    Аварія сталася у четвер, 13 травня, близько 12:00 поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.

    «За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля «Тойота» з вантажним автомобілем «Вольво». У результаті ДТП водій і пасажир автомобіля «Тойоти» загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, жителі Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України», – повідомили в поліції.

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    ДТП під Полтавою: загинула знімальна група «НТН» (фото)
    ДТП під Полтавою: загинула знімальна група «НТН» (фото)

    Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу «НТН» Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.

    Тим часом, у Люблінському воєводстві Польщі сталася смертельна ДТП за участю українців. Унаслідок аварії загинула 9-річна дитина. Автомобіль Seat з трьома громадянами України з невстановленої поки причини виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з фурою.

    Нагадаємо, днями на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули три людини.

    Теги: ДТП ЗМІ водій автомобіль аварія журналіст
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