ДТП під Полтавою: загинула знімальна група «НТН» (фото)

За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля «Тойота» з вантажним автомобілем «Вольво».

Аварія сталася поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади

У Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули два журналісти. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Аварія сталася у четвер, 13 травня, близько 12:00 поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.

«За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля «Тойота» з вантажним автомобілем «Вольво». У результаті ДТП водій і пасажир автомобіля «Тойоти» загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, жителі Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України», – повідомили в поліції.

Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу «НТН» Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.

Тим часом, у Люблінському воєводстві Польщі сталася смертельна ДТП за участю українців. Унаслідок аварії загинула 9-річна дитина. Автомобіль Seat з трьома громадянами України з невстановленої поки причини виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з фурою.

Нагадаємо, днями на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули три людини.