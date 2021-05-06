Нацгвардії передали 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва (фото)

До кінця цього року авіація Національної гвардії має поповнитися ще 4-ма вертольотами французької компанії

Вертольоти будуть використовуватися для оперативного переміщення особового складу на великі відстані для виконання певних завдань

Національна гвардія отримала третій гелікоптер Airbus Н-225 французького виробництва. Про це повідомляє пресслужба департаменту комунікацій МВС.

Повідомляється, що сьогодні, 6 травня, до Києва прибув третій вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, який поставляється в Національну гвардію України в рамках розвитку Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту Міністерства внутрішніх справ України.

До кінця цього року авіація Національної гвардії має поповнитися ще 4-ма вертольотами французької компанії.

«Станом на сьогодні Нацгвардія вже має у своєму арсеналі 3 сучасні повітряні судна, пілоти яких пройшли теоретичне і практичне навчання у своїх колег у Франції. Всього в планах НГУ розширити парк до 12 вертольотів, які будуть використовуватися для оперативного переміщення особового складу на великі відстані для виконання певних завдань, евакуації хворих і поранених, здійснення пошуково-рятувальних заходів», – зазначив командувач НГУ генерал-полковник Микола Балан.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу з Держуправління справами літака АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1 Міноборони. Відомствам доручено забезпечити передачу в установленому порядку.

В указі глави держави наголошується, що передача АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, які знаходяться в управлінні Державного управління справами, здійснюється з метою підвищення ефективності використання державної власності.