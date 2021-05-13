Суд визнав танкер Delfi власністю держави

Повний текст судового рішення буде складено 24 травня

Господарський суд Одеської області визнав за державою право власності на танкер Delfi, який два роки тому зазнав аварії біля узбережжя Одеси. Про це сьогодні повідомляється на сайті суду.

Суддя Наталя Петренко вивчала цю справу – №916/3815/20 – за позовом держави Україна в особі Кабінету Міністрів до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi.

«Дослідивши матеріали справи і заслухавши пояснення сторін, суд повністю задовольнив позовні вимоги і визнав за державою Україна право власності на танкер-бункерувальник Delfi», – йдеться в повідомленні.

Повний текст судового рішення оприлюднять 24 травня.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув біля узбережжя Одеси в листопаді 2019 року, після того як його зірвало з якоря під час сильного шторму.

Танкер пробували підняти кілька разів, але успіху це не принесло - весь час рвалися сталеві троси. Тим часом з танкера періодично стікало паливо.

Протягом липня-вересня 2020 року операцію з підняття судна на мілині завершили під управлінням АМПУ. У ній взяли участь Одеська філія АМПУ, компанії Бруклін-Київ і Краншип. 10 вересня танкер перемістили в морський порт Чорноморськ.

Також повідомлялося, що власник танкера Delfi виплатить компенсацію в розмірі більш як 2,7 млн гривень.