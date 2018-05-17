Ветеран «Азову» Толмачов пояснив, чому не потиснув руку Порошенку

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У відповідь на демарш президент навздогін поплескав АТОвця по плечу

Ветеран «Азову» Олег Толмачов, який на врученні нагород «Ігор Yескорених», не потиснув руку президенту Петру Порошенку, пояснив, що проігнорував главу держави, тому що той затягнув війну на Донбасі.

Про це повідомляє ТСН.

Толмачов запевняє, що діяв інтуїтивно, але свідомо. «Я не вважаю це вчинком. Я просто проігнорував президента - от і все. Просто пройшов повз», - пояснив він.

Цим ветеран висловив своє обурення щодо слів і вчинків глави держави. «Під час промови він хотів попіаритись на своїх досягненнях. Ця людина не заслуговує бути присутнім на цих змаганнях, тому що через неї така кількість учасників поранених. Я вважаю, що він затягнув цю війну, хоча мав завершити досить швидко - за місяць чи як він обіцяв. І я, ідучи на фронт, так і думав, що скоро закінчиться», - розповів боєць «Азову».

У відповідь на демарш Порошенко навздогін поплескав АТОвця по плечу. Толмачов вважає, що цим він хотів його підтримати. «Можливо, він просто подумав, що я розгубився і його не помітив», - припустив ветеран.

Однак експерт із жестової мови пояснює, що президент намагався продемонструвати зверхність і таким чином вийти з незручної ситуації. «Порошенко не був готовий до цієї ситуації. Ми торкаємося того, над чим хочемо володарювати. Це спроба не втратити обличчя. Якби він ось так стояв - він би потрапив у незручну ситуацію. Це неусвідомлена реакція, він не думав: ага, я ось так вчиню. Він тут перша особа, і він має виявити ознаки домінування над рештою. Тому поплескування, а не просто дотик», - говорить фахівець із питань невербальної комунікації Валентин Кім.

На сайті глави держави змаганням присвячено добірку світлин, але про вчинок Толмачова згадки немає. Ситуацію не коментують ні речники Адміністрації президента, ні сам Порошенко.

Кількасекундний ролик із президентом і ветераном «Азову», які не тиснуть один одному руки, набрав за дві доби більше півмільйона переглядів.

Нагадаємо, у Києві пройшли національні змагання «Ігор Нескорених», переможці представлятимуть Україну на Іnvictus Games в Австралії.