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    У Києві стартував останній відбір змагань «Ігри Нескорених»

    • Сьогодні, 14:15
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    &laquo;Ігри Нескорених&raquo; у Києві. Фото: Урядовий портал
    «Ігри Нескорених» у Києві. Фото: Урядовий портал

    Цього року в національних «Іграх» беруть участь 175 учасників з 23 регіонів

    У столиці проходять національні змагання «Ігор Нескорених», переможці представлятимуть Україну на Іnvictus Games в Австралії.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «У Києві розпочалися національні змагання «Ігор Нескорених», які є фінальним етапом відбору кандидатів до національної команди, що цієї осені представлятиме Україну на світових «Іграх Нескорених» (Invictus Games) в австралійському Сіднеї», - йдеться у повідомленні.

    Участь у церемонії відкриття взяла віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    «Ви стали героями двічі. Вперше - коли стали на захист своєї Вітчизни і ціною власного здоров'я змогли зупинити агресора. І вдруге - коли кинули виклик своїм ранам. Коли змогли подолати біль і зневіру... І тепер вам випало стати героями втретє. Представити нашу країну на світових змаганнях Invictus Games. Показати всьому вільному світові, що Україна - нація нескорених, що Україна - нація мужніх, що Україна - нація героїв. Відчути підтримку не лише українців, а й людей з усього світу», - зазначила Климпуш-Цинцадзе, звертаючись до учасників змагань.

    Збірна України
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